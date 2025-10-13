ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة

كتب- مصراوي

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال لمراسلة حول تقارير تفيد بأن حركة حماس "تُعيد تنظيم صفوفها كقوة شرطة وتطلق النار على منافسيها.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توجهه لإسرائيل منحنا الموافقة. هم يقومون بذلك لأنهم يريدون إنهاء الفوضى، ونحن تفهّمنا ذلك ومنحناهم الإذن مؤقتًا. طلبنا منهم مراقبة الأوضاع لضمان عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في ظل هذه الظروف الصعبة. هدفنا أن يكون الوضع في غزة أكثر أمنًا واستقرارًا".

وتابع الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس "تعيد تنظيم صفوفها وتسليح نفسها" بهدف استعادة النظام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن منحت الحركة "تفويضًا مؤقتًا" للقيام بذلك.

وقال ترامب: "نحن نتفهم ما يقومون به، لأن هدفهم الآن هو إنهاء حالة الفوضى، وكانوا واضحين وصريحين معنا بهذا الشأن، لذلك سمحنا لهم بالتحرك لفترة محددة".

وتحدث الرئيس الأمريكي عن حجم الخسائر البشرية التي شهدها القطاع قائلًا: "لقد فقدوا نحو 60 ألف شخص، وهو رقم كبير جدًا. كثير من الناجين اليوم كانوا أطفالًا صغارًا عندما بدأت هذه الحرب"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تكلّف حماس بمهمة الحفاظ على الأمن ومنع الجرائم الكبرى أو أي اضطرابات جديدة في مناطق دُمّرت بالكامل".

وختم ترامب بتفاؤل حذر قائلًا: "أعتقد أن الأمور ستسير على نحو جيد، لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكني أرجّح أن تسير الأمور نحو الاستقرار"، في إشارة إلى مرحلة إعادة الإعمار وإرساء الأمن في غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع مجموعة مسلحة داخل مدينة غزة، بعد أن قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية في خان يونس جنوب القطاع اعتقال نحو 60 عنصرًا من الخارجين عن القانون بعد مواجهات مسلحة، وتم نقلهم إلى مواقع آمنة لاستكمال التحقيقات.