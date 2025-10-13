حماس: لن يهدأ لشعبنا بالٌ إلا بتحرير آخر أسير فلسطيني

غزة- (د ب أ)

أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أوردته شبكة قدس الفلسطينية ، :"لن يهدأ لشعبنا الفلسطيني بالٌ إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد، وإزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وأضافت أن "تحرير أسرانا هو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد".

وتابعت :"لم ينجح (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو وجيشه على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة"، لافتة إلى أن "نتنياهو اضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل وإنهاء حرب الإبادة".

وأضافت :"لقد بذلت المقاومة كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض فيه أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل".

ويأتي ذلك عقب إفراج حماس عن سبعة رهائن إسرائيليين وتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، وهم يشكلون أول دفعة تفرج عنها الحركة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .