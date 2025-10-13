الصليب الأحمر يُخطر تل أبيب باستلامه 7 أسرى إسرائيليين- صور

نتنياهو وزوجته لـ الرهائن المفرج عنهم: "مرحبًا بعودتكم انتظرناكم ونحتضنكم"



وكالات

أكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" صور الأسرى الإسرائيليين السبع الذي تسلمهم الصليب الأحمر اليوم.

كما ونشرت قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء المقرر الإفراج عنهم اليوم.

وانطلقت عملية تبادل الدفعة الأولى من الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في شمال قطاع غزة الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين.

ونشرت حركة "حماس" صباح اليوم قائمة بأسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بأن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن تنسيقا أوليا جرى بين حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى.

فيما أكد فيه منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين أن الصليب الأحمر استكمل استعداداته اللوجستية، مشيرا إلى أن قافلة المنظمة ستضم ما بين 8 إلى 10 مركبات مخصصة لنقل المفرج عنهم، وفقا لروسيا اليوم.