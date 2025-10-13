ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية مطلع نوفمبر



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ما زال عازما على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

قال ترامب في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار ما زال قائما: "نعم، في الوقت الحالي..وسنرى ما سيحدث لاحقا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي تعليقا على التوترات التجارية مع الصين، إن واشنطن تريد مساعدة بكين ولا تسعى إلى الإضرار بها، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ستبقى مستقرة وأن كل شيء سيكون على ما يرام.

كان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين، اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور عبر "تروث سوشيال"، أن بلاده ستبدأ في التاريخ نفسه بفرض قيود على تصدير "أي برمجيات حيوية بل جميعها".

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية ردا على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، وفقا لروسيا اليوم.