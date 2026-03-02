أبوظبي (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم الاثنين، بنجاح مع 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه منذ بدء الهجوم الإيراني يوم السبت الماضي، تم رصد 174 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الإمارات، وتم تدمير 161 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 689 مسيرة إيرانية واعتراض 645 مسيرة، فيما وقعت 44 منها داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة.

وأفادت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة، والذي أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأدانت وزارة الدفاع "بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، وأكدت أن "الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها"، مشددة على أن "سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".