السودان يتهم إثيوبيا بتنفيذ عمليات داخل أراضيه ويتعهد بالرد

كتب : محمود الطوخي

07:58 م 02/03/2026

إثيوبيا والسودان

كتب- محمود الطوخي
حذر السودان في بيان، الاثنين، إثيوبيا من استمرار رصد دخول طائرات مسيرة إلى أراضيه من داخل إثيوبيا وتعاملها مع أهداف ميدانية.

رصد طائرات بدون طيار تخترق سيادة السودان

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة السودانية تابعت بدقة طوال فبراير وبداية مارس الجاري دخول طائرات مسيرة من داخل الأراضي الإثيوبية، حيث تعاملت تلك المسيرات مع أهداف محددة داخل البلاد، مؤكدة أن هذا النشاط يقع تحت المراقبة المستمرة من قبل الأجهزة المختصة.
ووصفت الوزارة، السلوك الإثيوبي بالعدائي والمستنكر والمرفوض، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا سافرا لسيادة السودان وعدوانا صريحا على الدولة السودانية يستوجب الردع والتحذير الرسمي المباشر للسلطات الإثيوبية من مغبة الاستمرار في هذه الأعمال التي تهدد الاستقرار.

حق الرد والدفاع عن سيادة السودان

وشدد البيان على حق الخرطوم الأصيل في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكافة السبل المتاحة، مؤكدا أن الدولة ستتصدى لمثل هذه الاعتداءات بالطرق والوسائل المختلفة التي تكفل حماية أمنها القومي وصون حدودها من أي تدخلات خارجية غير مشروعة.

