ترامب قبل مغادرته إلى إسرائيل: "الجميع مندهشون وسنقضي وقتا رائعا"

انطلق قبل لحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية.

وقبل صعوده إلى الطائرة، أدلى ترامب بتصريحات للصحفيين الذين كانوا بانتظاره، قائلا: "أن زيارته ستكون وقتًا خاصًا جدًا وحدثًا مميزًا للغاية".

وقال ترامب إن "هناك نحو 500 ألف شخص أمس واليوم في إسرائيل"، مضيفًا أن "الدول الإسلامية والعربية كانت تهتف، والجميع يهتفون في وقت واحد، وهذا لم يحدث من قبل".

وأضاف "عادة إذا كان هناك هتاف من جانب، يكون الآخر عكسه تمامًا إلا أن الجميع مندهشون وسعداء للغاية، وسنقضي وقتًا رائعًا".