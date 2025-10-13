إعلان

ترامب قبل مغادرته إلى إسرائيل: "الجميع مندهشون وسنقضي وقتا رائعا"

كتب : مصراوي

12:26 ص 13/10/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

انطلق قبل لحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية.

وقبل صعوده إلى الطائرة، أدلى ترامب بتصريحات للصحفيين الذين كانوا بانتظاره، قائلا: "أن زيارته ستكون وقتًا خاصًا جدًا وحدثًا مميزًا للغاية".

وقال ترامب إن "هناك نحو 500 ألف شخص أمس واليوم في إسرائيل"، مضيفًا أن "الدول الإسلامية والعربية كانت تهتف، والجميع يهتفون في وقت واحد، وهذا لم يحدث من قبل".

وأضاف "عادة إذا كان هناك هتاف من جانب، يكون الآخر عكسه تمامًا إلا أن الجميع مندهشون وسعداء للغاية، وسنقضي وقتًا رائعًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إسرائيل الطائرة الرئاسية الأمريكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا