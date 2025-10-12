قيادي بحماس: لن نحضر اتفاق السلام غدا في شرم الشيخ

وكالات

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، إنهم لن يتلقوا القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين المرتقب إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف نزال في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن الاحتلال يراوغ ويتلاعب بالاتفاق سواء من حيث أعداد أو أسماء الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا "أن المعركة التفاوضية ما زالت محتدمة ولن نسمح للاحتلال بالتنصل من مسؤولياته وفقا للاتفاق".

وأكد القيادي بحركة المقاومة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أخبر الوسطاء أنه لا يريد إخراج "سنوار جديد" من السجون ضمن تنصله من بنود الاتفاق.

وأشار قيادي حماس إلى أن الصيغة النهائية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين متوقفة على مصير المفاوضات الجارية حتى الآن، متابعًا: "المقاومة جاهزة لأي غدر من جانب الاحتلال".

وشدد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تسليم سلاح المقاومة مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واختتم محمد نزال تصريحاتها بالتأكيد على عدم حضور حركة حماس توقيع اتفاقية السلام الذي ينعقد غدًا في مدينة شرم الشيخ، قائلا:"لن نحضر توقيع الاتفاق غدا في شرم الشيخ".