بوتين يخفف قواعد دعم الوقود لمصافي التكرير وسط إضرابات

(د ب أ)

خفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القواعد المتعلقة بدعم الوقود لمصافي التكرير داخل روسيا، ليسمح لها بمواصلة تلقي مليارات الروبلات كمساعدات وسط هجمات أوكرانية مكثفة على الصناعة.

وجاء في مرسوم رئاسي روسي نشر اليوم الأحد، أن مصافي التكرير ستظل مؤهلة للحصول على الدعم حتى لو تجاوزت أسعار الجملة في السوق للديزل والبنزين الأسعار المحددة بشكل كبير، وستظل التغييرات سارية اعتبار من أول أكتوبر وحتى أول مايو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويهدف الدعم إلى تشجيع منتجي النفط الروس على الاستمرار في توريد البنزين والديزل إلى السوق المحلية، حتى عندما تصبح أسعار التصدير أكثر جاذبية.

ودفعت روسيا 1.8 تريليون روبل (22 مليار دولار) لدعم الوقود العام الماضي، في حين انخفضت المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 716 مليار روبل.

تأتي هذه الخطوة وسط تزايد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة التي استهدفت العديد من مصافي التكرير ومحطات ضخ داخل العمق الروسي مما قلص من حجم قدرات التكرير الروسية.