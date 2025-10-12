تقارير: حماس تصرّ على إطلاق سراح مروان البرغوثي و6 قادة آخرين

مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصادر مطلعة، الاحد، إن حركة حماس تصر على أن تشمل قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل، 7 من القادة البارزين.

وأوضح أحد المصادر، أن حماس تصر على إطلاق سراح 7 من القادة الفلسطينيين البارزين بمن فيهم، مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وابراهيم حامد، وعباس السيد.

وأشار المصدر، إلى أن حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية استكملوا استعداداتهم لتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، غير أنها ترفض إطلاق سراح مروان البرغوثي وعدد من القادة الآخرين الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم.

اقرأ أيضا:

بينهم "مهندس حماس".. من هم القادة الذين قد تطالب المقاومة بالإفراج عنهم؟

البرغوثي وسعدات.. من هما القياديان اللذان تطالب حماس بالإفراج عنهما في كل مفاوضات؟