إعلام إسرائيلي: رفع درجة التأهب في السجون استعداد للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

كتب : مصراوي

06:18 م 12/10/2025

السجون الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن المستشار القانوني لمصلحة السجون الإسرائيلية جوندر عيران ناهون، طالب النيابة العامة الموافقة على فرض نظام الطوارئ في مصلحة السجون لمدة 24 ساعة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن حركة حماس أكدت للمرة الأولى عبر الوسطاء أنها تحتجز 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، وأنها مستعدة لبدء إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وفي وقتٍ، قال موسى أبو مرزوق القيادي بحركة حماس، إن تسليم الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل، مضيفًا "لدينا توجه عام بعدم الاحتفال بعملية تسليم الأسرى أو عسكرتها".

وأكد أبو مرزوق خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت جنودًا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار لكنهم لن يتموضعوا داخل غزة بل في إسرائيل، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية حقيقة من سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وبموجب هذه الموافقة، أصبح على الجيش الإسرائيلي سحب قواته إلى "الخط الأصفر" المتفق عليه داخل القطاع.

