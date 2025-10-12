مصراوي

بدأ الناخبون في الكاميرون صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يُتوقع على نطاق واسع أن تتيح للرئيس الحالي بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا وأقدم زعماء العالم حكمًا، الاحتفاظ بسلطته الممتدة منذ 43 عامًا رغم ضغوط المعارضة المطالبة بالتغيير.

وفي العاصمة ياوندي، شهدت مراكز الاقتراع، خصوصًا في حي باستوس الراقي القريب من القصر الرئاسي، إقبالًا ملحوظًا وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يُنتظر أن يدلي الرئيس بيا بصوته هناك.

انطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تُعلن النتائج خلال 15 يومًا من موعد الاقتراع.

وكان بيا قد ألغى الحد الأقصى لمدد الحكم الرئاسية عام 2008، وتُجرى الانتخابات وفق نظام الجولة الواحدة الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أغلبية بسيطة.

ويُقدر عدد الناخبين المسجلين بنحو ثمانية ملايين ناخب، بينهم أكثر من 34 ألفًا من الخارج، موزعين على أكثر من 31 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن النتائج الرسمية ستُعلن في موعد أقصاه 26 أكتوبر الجاري، فيما يرجح المراقبون أن يفوز بول بيا بولاية جديدة لمدة سبع سنوات، ليواصل حكمه الذي بدأ عام 1982 عقب استقالة أول رئيس للبلاد أحمدو أهيدجو.

ويبلغ عدد سكان الكاميرون نحو 29 مليون نسمة، وتضم البلاد غالبية من فئة الشباب مثل كثير من دول أفريقيا جنوب الصحراء.