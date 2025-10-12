محاولة انقلاب في مدغشقر.. وفيلق عسكري يعلن السيطرة على الجيش

مصراوي

قال رئيس مدغشقر اندريه راجولينا، اليوم الأحد في بيان صادر عن مكتبه، إن هناك محاولة انقلاب تجري في البلاد الواقعة في المحيط الهندي، بهدف السيطرة على السلطة بالقوة وبطريقة غير قانونية.

ولم يوضح البيان، الذي أدان هذه المحاولة، هوية الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة، ولكن أفرادًا من القوات المسلحة انضموا للاحتجاجات التي يقودها الشباب "جيل زد" ضد راجولينا، أمس السبت.

ومن جانبه، أعلن فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر، المعروف باسم "كابسات"، نفسه كقيادة عليا للقوات المسلحة في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "ميدي مدغشقر".

وجاء في بيان نشره "كابسات": "ستصدر جميع التعليمات للقوات المسلحة، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، من معسكرنا، وبذلك نكون المصدر الجديد للقيادة العسكرية".

وتشهد مدغشقر مظاهرات منذ 22 سبتمبر الماضي بمشاركة آلاف الشباب للاحتجاج على فشل الخدمات وفساد الحكومة والمحاباة، لتتحول هذه الاحتجاجات إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب تقارير الأمم المتحدة. ولكن نفت وزارة الخارجية في مدغشقر صحة هذه الأرقام دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.