دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر الروايات المضللة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الحكومية والرسمية المعتمدة في القطاع.

وأكد المكتب، في تصريح صحفي تلقته وكالة قدس برس اليوم الأحد، أن ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول "نشر حركة مقاتلين في الشوارع" و"تعيين محافظين من ذوي الخلفيات العسكرية وقادة في الجناح العسكري" هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، ويمثل تضليلًا متعمدًا للجمهور.

وأعرب المكتب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"لجوء بعض وسائل الإعلام الدولية إلى نشر مزاعم غير موثوقة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية في غزة"، معتبرًا أن ذلك يخلّ بالمهنية الإعلامية ويخدم الدعاية الإسرائيلية.

وجدد المكتب الإعلامي دعوته لجميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرًا من الانجرار وراء روايات مضللة تهدف إلى تشويه الواقع وإرباك الساحة الفلسطينية الداخلية.

ويأتي هذا البيان في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي، بعد عامين من الحرب، وفق اتفاق رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

وينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحابات إسرائيلية جزئية، وتبادل للأسرى، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، فيما بدأ مئات الآلاف من النازحين العودة إلى شمال القطاع بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انسحابه نحو الخط الأصفر وفق بنود الاتفاق.