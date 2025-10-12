مصراوي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع الأسرى على الفور.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت إلى وجود مؤشرات تفيد بأن عملية الإفراج عن الأسرى قد تتم الليلة، وذلك بهدف استكمالها قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته الخاصة بعملية إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإفراج عنهم جميعًا قبل وصول ترامب.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن حركة حماس أكدت عبر الوسطاء للمرة الأولى أنها تحتجز 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، وأنها مستعدة لبدء إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

ووفقًا لموقع "أكسيوس"، من المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين، حيث سيلقي خطابًا أمام الكنيست ويلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي هذه التطورات عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه في الساعات الأولى من الفجر.