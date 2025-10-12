إعلان

رغم تلقيها دعوة رسمية أمريكية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ

كتب : مصراوي

01:46 م 12/10/2025

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي


أفاد مصدر مطلع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أن إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ المرتقبة غدًا، رغم تلقيها دعوة رسمية لحضورها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وجّهت دعوة رسمية مساء أمس السبت، إلى عدة دول لحضور قمة الزعماء بشأن إنهاء الحرب في غزة التي ستعقد يوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ، وشملت قائمة المدعوين إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا.

ووفقا لما نقله "أكسيوس" عن أحد المصادر، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية إيران على قائمة المدعوين إلى قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن إسرائيل لن تشارك.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد غد الاثنين، مشيرًا إلى أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث في بيان صحفي: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان (قمة شرم الشيخ للسلام) بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دعوة رسمية أمريكية إيران قمة شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم