بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، في تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للاتحاد، وتسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد إلكترونيًا.

وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج (EES)، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جوازات سفرهم والتقاط بصمات أصابعهم وصورهم، على مدى 6 أشهر، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي، ماجنوس برونر، في بيان: "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".

6 أشهر للتكيف

سيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم منطقة شنجن لأول مرة - جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، ولكن بما في ذلك أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين. ستتطلب الرحلات اللاحقة فقط التحقق من القياسات الحيوية للوجه.

ومن المقرر أن يعمل النظام بكامل طاقته، مع استبدال ختم جواز السفر بالسجلات الإلكترونية، في 10 أبريل 2026، وفق "رويترز".

وقال برونر: "كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى حدود خارجية سيخضع للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن "الطرح لمدة 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".

آلية تطبيق النظام الجديد على المسافرين البريطانيين

بالنسبة للمسافرين البريطانيين الذين يستخدمون ميناء دوفر أو محطة يوروتانل في فولكستون أو محطة يوروستار في مطار سانت بانكراس الدولي في لندن، فإن العملية ستتم على الحدود قبل مغادرتهم المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت "رويترز".

وذكرت الوكالة، أنه في دوفر (مدينة ساحلية في جنوب شرق إنجلترا)، ومحطة النفق الأوروبي (تقع في فولكستون)، ستخضع حركة الشحن والحافلات فقط لفحوصات EES اعتبارًا من يوم الأحد.

وستتبع ذلك عمليات فحص سيارات الركاب في نوفمبر في دوفر وبحلول نهاية العام في يوروتانل، بينما ستقدم يوروستار في سانت بانكراس العملية الجديدة تدريجيًا بدءا من بعض المسافرين من رجال الأعمال اعتبارًا من يوم الأحد.

وقال وزير أمن الحدود واللجوء البريطاني أليكس نوريس: "نحن ندرك أن فحوصات EES ستكون تغييرًا كبيرًا للمسافرين البريطانيين، ولهذا السبب عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الأوروبيين لضمان سير عملية الطرح بسلاسة قدر الإمكان".

وأضاف نوريس: "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما هدف مشترك يتمثل في تأمين حدودنا، وستساعدنا إجراءات التحديث هذه على حماية مواطنينا ومنع الهجرة غير الشرعية".