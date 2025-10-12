مصراوي



عبّر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن حزنه لرؤية شبابٍ وبناتٍ من أبناء الإمارات تجاوزوا الثلاثين من عمرهم دون زواج، مؤكدًا أن هؤلاء هم ثروة الوطن الحقيقية ومستقبل هذه الأرض الطيبة التي قامت على الأسرة والقيم التي غرسها الآباء والأجداد، مشيرًا إلى أنه بدونهم لا تقوم الأسر ولا يستمرّ المجتمع الذي نعتزّ به.

وقال الحبتور في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الزواج ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، بل هو بداية حياة، واستقرار مجتمع، واستمرار وطن، داعيًا شباب وبنات الإمارات إلى الإقدام على الزواج، مؤكدًا أن الحياة لا أجمل فيها من أن يكون للإنسان بيت يجمعه بمن يحب، وأبناء يملأون حياته دفئًا ومعنى.

وأضاف: "المال أو الإمكانيات لا يجب أن تكون عذرًا، فبلد الإمارات المباركة لا تتأخر في دعم أبنائها، مشددًا على أن أهل البلاد سيقفون إلى جانب الحكومة بكل ما يملكون لمساندة الشباب وتمكينهم من تأسيس بيوت وأسر كريمة مستقرة".

واقترح الحبتور سنّ قانون يُلزم الشباب والبنات بالزواج قبل بلوغهم سنّ السابعة والعشرين أو الثلاثين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تقصّر في توفير التعليم والسكن والرعاية الصحية ودعم الزواج، لكن تقع أيضًا على المجتمع مسؤولية دعم زواج الأبناء والبنات، مؤكدًا أنه يجب مساءلة من يرفض أو يتقاعس عن الزواج دون عذرٍ حقيقي، لأن القضية تتعلق على حدّ وصفه ببقاء المجتمع وتماسكه.

أشعر بالحزن كلما رأيت شباباً وبنات من أبناء #الإمارات تجاوزوا الثلاثين من عمرهم ولم يتزوجوا بعد.

فهؤلاء هم ثروة الوطن الحقيقية، ومستقبل هذه الأرض الطيبة التي قامت على الأسرة، وعلى القيم التي غرسها فينا الآباء والأجداد، وبدونهم لا تقوم أُسرٌ، ولا يستمرّ المجتمع الذي نعتزّ به.… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 11, 2025

وختم الحبتور حديثه بالتأكيد على أن العائلة هي كنز الأمة وسرّ قوتها وأمان مستقبلها، داعيًا إلى الحفاظ على شباب وبنات الوطن ودعم الزواج حتى ينعم كل شاب وشابة إماراتية بالاستقرار والسعادة تحت سقف بيتٍ واحد.