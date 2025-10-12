مبعوث ترامب: الالتزام بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة يجعل السلام ممكنًا



وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه أجرى زيارة إلى قطاع غزة، للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب.

وكتب ويتكوف، عبر حسابه على موقع "إكس": إنه أجرى زيارة وبرفقته قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وصهر الرئيس الأمريكي، ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، إلى غزة للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق.

وأضاف: "تلقينا إحاطات مفصلة حول الأمن والمساعدات الإنسانية وجهود فض النزاع"، مؤكد أنه مع استمرار الالتزام يبقى السلام أمرًا ممكنًا.

وأمس السبت، زار ويتكوف، وقائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال برادلي كوبر، القوات الإسرائيلية داخل قاعدة عسكرية في قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي المتفق عليه، وفقا للغد.