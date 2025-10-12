إعلان

القاهرة الإخبارية: اثنان من المصابين القطريين في حادث شرم الشيخ بحالة غير مستقرة


كتب- محمد فتحي:

02:18 ص 12/10/2025

حادث الوفد القطري

أعلنت "قناة القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة في شرم الشيخ.

وبحسب القناة، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة، إذ أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا، اثنان من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.

حادث الوفد القطري في شرم الشيخ حادث الوفد القطري وفاة الوفد القطري في مصر الوفد القطري في مصر شرم الشيخ اليوم حادث شرم الشيخ اليوم تاريخ شرم الشيخ

