الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط متأثرًا بإصابته جنوبي غزة

كتب : مصراوي

10:26 م 11/10/2025

مقتل الرائد احتياط شموئيل جاد

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، مقتل الرائد احتياط شموئيل جاد رحاميم متأثرا بإصابته في معركة جنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الجاري

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رحاميم البالغ من العمر 31 عاما، كان ينتمي للكتيبة 7015 في اللواء الجنوبي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا بإصابته التي تعرض لها يوم 7 أكتوبر الجاري جنوبي غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن جنديا آخر من الكتيبة 6408 في لواء عتصيون وجندي احتياط آخر، أُصيبا في الحادث نفسه بانفجار قنبلة يدوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشكيل فريق خبراء للتحقيق في ملابسات الحادث.

جنود الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط غزة إسرائيل

