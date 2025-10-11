أطباء السودان: مقتل 53 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر

الخرطوم - أ ب

قالت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 53 شخصا، بينهم 14 طفلا و15 امرأة، قُتلوا في هجوم شنته قوات سودانية شبه عسكرية (الدعم السريع) استهدف مأوى في مدينة الفاشر المحاصرة بإقليم دارفور.

وأضافت الشبكة أن القصف الذي طال المدينة أدى أيضا إلى إصابة 21 شخصا آخرين، بينهم خمسة أطفال وسبع نساء.

قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بالسودان إنّ مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع نفّذت، أمس الجمعة واليوم السبت، هجمات على مركز إيواء دار الأرقم وجامعة أم درمان الإسلامية بمدينة الفاشر، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، واحتراق عدد من الضحايا داخل كرفانات الإيواء.

وأكدت التنسيقية، في بيان اليوم أوردته صحيفة "التغيير" السودانية ، أن "القصف استهدف المدنيين العزّل بشكل مباشر، وتسبّب في انهيار مبانٍ واحتجاز جثث تحت الأنقاض".