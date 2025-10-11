رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى التوحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي



بيروت- (د ب أ)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، إلى التوحّد من أجل لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال بري، تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح في جنوب لبنان فجر اليوم، إن "المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، فهو كما في كل مرة ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله هناك استهدف المسيحي كما المسلم واختلط الدم بالدم، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان".

وأضاف أن " العدوان الإسرائيلي السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طاولها لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين مجدداً بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في حياة كريمة ".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت فجرا سلسلة غارات جوية تجاوزت الـ 10 غارات، استهدفت مجموعة معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح -الزهراني في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل شخص سور وجرح سبعة آخرين.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، بينها أكثر من 100 آلية صغيرة الحجم، كما أدت إلى إحداث دمار واسع بمنشآت المعارض من مباني وخيم حديدية وسيارات كانت مركونة بالمنطقة، وقدرت الخسائر بمئات ملايين الدولارات.

وتسببت الغارات الإسرائيلية بإقفال طريق المصيلح - النبطية بسبب الحفر وتسرب مادة الزيوت من الآليات المستهدفة، وعملت جرافات الدفاع المدني بعدها على إزالة الردم والعوائق وإعادة فتحها.

كما تسببت الغارات بأضرار جسيمة بشبكة التوتر العالي 66 فولت، وبتحطم زجاج عشرات المنازل والمحال والمؤسسات التجارية على مسافة مئات الأمتار من موقع الاستهداف .

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان .