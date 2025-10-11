الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس بعد الهجمات الأمريكية في البحر الكاريبي

نيويورك - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى ضبط النفس بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قوارب قبالة سواحل فنزويلا، والتي تقول واشنطن إنها كانت تحمل المخدرات.

ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي إلى "حوار بناء وحل سلمي للخلافات".

وفي الأسابيع الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة ضربات لعدة قوارب في منطقة البحر الكاريبي يشتبه في أنها تنقل مخدرات غير مشروعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

وأثارت الإجراءات الأمريكية انتقادات واسعة النطاق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة الأمريكية فشلت في البداية في تقدم أساس قانوني للضربات.

وقال جينكا: "نواصل التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وقال ممثل الولايات المتحدة جون كيلي إن حكومة الرئيس دونالد ترامب "في وضع الهجوم ضد عصابات المخدرات وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة" وإنها مصممة على استخدام كل القوة الأمريكية "لمواجهة عصابات المخدرات والقضاء عليها".

وأضاف كيلي أن واشنطن مستعدة لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية "حسب الضرورة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تعترف بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.