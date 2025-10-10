إعلان

حقيقة اقتحام فأر أستوديو الجزيرة على الهواء.. فيديو

كتب : مصراوي

11:51 م 10/10/2025

أرشيفية

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر فيه فأر يقتحم استوديو الجزيرة الإنجليزية أثناء بث مباشر في لندن.
ويظهر الفيديو فأر يمر أمام المذيعة على الهواء مباشرة، ما أثار دهشتها وارتباكها قبل أن تحاول تدارك الموقف بابتسامة أمام الكاميرا وسط تعليقات ساخرة وانتشار واسع للمقطع عبر المنصات الرقمية.

وكشفت قناة الجزيرة حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فأر يقتحم استوديو الجزيرة الإنجليزية أثناء بث مباشر في لندن.
ونشرت الجزيرة موضوع تحت عنوان "نشطاء يتداولون فيديو للحظة ظهور فأر على الهواء في استوديو الجزيرة الإنجليزية.. ما حقيقة المقطع؟"، مؤكدة أن الفيديو مفبرك.

اقتحام استوديو فأر

