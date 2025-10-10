إعلان

قيادي بحماس يعلن موعد تسليم الأسرى الإسرائيليين

كتب : مصراوي

09:35 م 10/10/2025

صفقة تبادل أسرى

وكالات

قال موسى أبو مرزوق القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تسليم الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل، مضيفًا "لدينا توجه عام بعدم الاحتفال بعملية تسليم الأسرى أو عسكرتها".

وأكد أبو مرزوق خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت جنودا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار لكنهم لن يتموضعوا داخل غزة بل في إسرائيل، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية حقيقة من سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.

وعلق على حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن تدمير قدرات حماس العسكرية، قائلاً "أنه تصريحات للاستهلاك المحلي ولا أحد يجرؤ على تجريد الفلسطينيين من سلاحهم الذي يعد خيارا قانونيا وشرعيا في ظل الاحتلال".

وأضاف "صمود الشعب الفلسطيني أفشل جميع مخططات الاحتلال وأهدافه، ومشهد العودة إلى شمال قطاع غزة اليوم أكبر دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه".

وأشار أبو مرزوق إلى أن حماس لديها الكثير من أوراق التفاوض وورقة الأسرى هي إحدى الذرائع التي يبرر بها نتنياهو استمرار الحرب على غزة، متابعًا: "الشعب الأمريكي لم يعد في صف نتنياهو والولايات المتحدة لا تريد استمرار الحرب".

وذكر القيادي بحماس، "أن موافقة المقاومة على إنهاء الحرب مقابل تسليم الأسرى تصعب على نتنياهو استئناف الحرب مرة أخرى، وقبولنا بخطة ترامب ووقف إطلاق النار جاء حفاظا على المصلحة المطلقة للشعب الفلسطيني".

وتابع أبو مرزوق: "أن الاحتلال تعمد تدمير كامل قطاع غزة والحرب الأخيرة كانت الأكثر وحشية، بسبب عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

