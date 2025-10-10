"قنبلة موقونة".. تسرب غازات من مجمع كيميائي في تونس يتسبب بالاحتجاجات

(د ب أ)

تعرض عدد من تلاميذ مدرسة في ولاية قابس،جنوب تونس اليوم الجمعة، لحالات اختناق نتيجة تسرب غازات من وحدات صناعية كيميائية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

والحادثة ليست الأولى من نوعها، ما أثار احتجاجات الأهالي وتصاعد مخاوفهم في المنطقة.

وتعاني الولاية الساحلية جنوب البلاد من مشكلات بيئية منذ عقود ونسبة مرتفعة من إصابات أمراض السرطان، بسبب تواجد مصانع كيميائية.

واليوم أصيب أطفال بحالات اختناق في مدرسة قريبة من الوحدات الصناعية بمنطقة شاطئ السلام الأكثر تضررا من تداعيات التلوث البيئي، وهي الحادثة الثانية التي تشهدها نفس المدرسة في خلال أسابيع قليلة.

وتجمع الأهالي أمام الإدارة الجهوية للمجمع للاحتجاج كما قاموا بإشعال العجلات المطاطية وأغلقوا الطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية.

وردد المحتجون "فككوا الوحدات" و"الشعب يريد تفكيك الوحدات"، كما رفعوا شعارات من بينها "قابس تستغيث النجدة" و"أوقفوا التلوث في قابس".

وأرجع الاتحاد الجهوي للشغل التسربات الغازية المتكررة الى اهتراء المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي. وقال في بيان له "قابس جهة منكوبة وعلى فوهة قنبلة موقونة". كما هدد بشن إضراب عام في الولاية.

وأوضح في البيان "في حال تواصل اغتيال البيئة في قابس وعدم وضع حد لجريمة الدولة المتعاقبة لعدة عقود وعدم التدخل السريع لإيجاد الحلول الجذرية فإن الاتحاد الجهوي في قابس سيقرر الاضراب الجهوي العام دفاعا عن المنطقة".