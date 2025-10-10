إعلان

"قنبلة موقونة".. تسرب غازات من مجمع كيميائي في تونس يتسبب بالاحتجاجات

كتب : مصراوي

09:05 م 10/10/2025

تسرب غازات من مجمع كيميائي في تونس يتسبب بالاحتجاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

تعرض عدد من تلاميذ مدرسة في ولاية قابس،جنوب تونس اليوم الجمعة، لحالات اختناق نتيجة تسرب غازات من وحدات صناعية كيميائية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

والحادثة ليست الأولى من نوعها، ما أثار احتجاجات الأهالي وتصاعد مخاوفهم في المنطقة.

وتعاني الولاية الساحلية جنوب البلاد من مشكلات بيئية منذ عقود ونسبة مرتفعة من إصابات أمراض السرطان، بسبب تواجد مصانع كيميائية.

واليوم أصيب أطفال بحالات اختناق في مدرسة قريبة من الوحدات الصناعية بمنطقة شاطئ السلام الأكثر تضررا من تداعيات التلوث البيئي، وهي الحادثة الثانية التي تشهدها نفس المدرسة في خلال أسابيع قليلة.

وتجمع الأهالي أمام الإدارة الجهوية للمجمع للاحتجاج كما قاموا بإشعال العجلات المطاطية وأغلقوا الطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية.

وردد المحتجون "فككوا الوحدات" و"الشعب يريد تفكيك الوحدات"، كما رفعوا شعارات من بينها "قابس تستغيث النجدة" و"أوقفوا التلوث في قابس".

وأرجع الاتحاد الجهوي للشغل التسربات الغازية المتكررة الى اهتراء المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي. وقال في بيان له "قابس جهة منكوبة وعلى فوهة قنبلة موقونة". كما هدد بشن إضراب عام في الولاية.

وأوضح في البيان "في حال تواصل اغتيال البيئة في قابس وعدم وضع حد لجريمة الدولة المتعاقبة لعدة عقود وعدم التدخل السريع لإيجاد الحلول الجذرية فإن الاتحاد الجهوي في قابس سيقرر الاضراب الجهوي العام دفاعا عن المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب غازات وحدات صناعية كيميائية تونس أمراض السرطان مصانع كيميائية تسرب غازات من مجمع كيميائي في تونس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة