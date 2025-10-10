بانكوك- (أ ب)

أقرت الحكومة العسكرية في ميانمار يوم الخميس بشن هجوم على مهرجان ديني أقيم في مدرسة بوسط ميانمار، والذي قال شهود إنه أسفر عن مقتل حوالي اثنين وعشرين شخصا، بينهم أطفال، بقنابل تم اسقاطها من طائرات شراعية بمحركات.

وألقى بيان صادر عن مكتب الإعلام العسكري باللوم على قوات المقاومة المعارضة للحكم العسكري في وقوع الضحايا في هجوم ليلة الاثنين، متهما إياها "باستخدام المدنيين كدروع بشرية في حملاتها للتحريض ضد الحكومة". ولم تبلغ الحكومة ولا خصومها عن أي قتال مسلح بالقرب من مسرح القصف.

ووقع الهجوم في منطقة ساجاينج بميانمار، وكانت وسائل الإعلام المستقلة في البلاد ووسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس (ا ب)، قد أوردته بالفعل. وأعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء أن "الاستخدام العشوائي للذخائر المحمولة جوا غير مقبول".

وقال شهود عيان لـ(أ ب) إن الطائرات الشراعية نفذت طلعتين جويتين، أسقطت في كل مرة قنبلتين على مجمع المدرسة الابتدائية في قرية بون تو ببلدة تشونج-يو، التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا غرب ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد. ويعتقد أن القنابل، بناء على أدلة من هجمات سابقة مماثلة، كانت قذائف هاون عيار 120 ملم تنفجر عند الاصطدام.

وتفاوتت التقارير الأولية عن الضحايا بشكل طفيف، لكن عضوا في مجموعة مقاومة محلية حضر الحدث قدر عدد القتلى بـ 24 قتيلا. متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية أمنه الشخصي، قدر أيضا إصابة 50 شخصا.

واتهم بيان صادر يوم الخميس عن مكتب الإعلام العسكري مجموعة المقاومة بإجبار المواطنين على تنظيم احتجاج يوم الاثنين واستخدامهم كدروع بشرية.

ورفض عضو المقاومة وأحد السكان المحليين الذين حضروا حفل يوم الاثنين اتهامات الجيش بأن المدنيين تم إجبارهم على الاحتجاج، قائلين إن المواطنين انضموا إلى الحفل بمحض إرادتهم.

وفي بيان منفصل، قال الجيش إن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن التقى يوم الخميس بالجنرال الأول مين أونج هلاينج، القائد العسكري لميانمار والرئيس بالنيابة، لمناقشة الانتخابات القادمة والتعاون في عمليات المساعدات الإنسانية وجهود السلام. وتترأس ماليزيا حاليًا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تسعى دون نجاح لاستعادة السلام والاستقرار في ميانمار.