حملة اعتقالات واسعة في بيت لحم بالضفة الغربية.. فيديو

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة في قرية مراح رباح، جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وسط مواجهات مع الشبان.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في قرية مراح رباح، جنوب غرب بيت لحم.

وأفادت وسائل الإعلام، باقتحام قوات الاحتلال لبلدة اليامون، غرب مدينة جنين، وقرية قوصين غرب نابلس، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب المدينة.

وأكدت أن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن 6 غارات جوية استهدفت مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكان هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين الذين سيتبقون في مدينة غزة، معتبرا أن من يبقى "سيُصنف مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب"، وفق تعبيره، وسط صعوبات يواجهها السكان الراغبين في مغادرة المدينة فضلا عن عدم استطاعة عدد كبير منهم النزوح لتكلفته المادية المرتفعة.

وأضاف كاتس في تصريحات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات وعازم على مواصلة عملياته حتى إعادة كل المخطوفين وتفكيك سلاح حماس، بحسب تعبيره.

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، أكدت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 51 شهيدا و180 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 66 ألفا و148 شهيدا و168 ألفا و716 مصابا.