قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأربعاء، في تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، إنه جريمة دولية جديدة يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأعلن بيترو، فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، قائلا إن على البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في كولومبيا المغادرة فورا.

وأشار بيترو، إلى أنه تم اعتقال مواطنين كولومبيين اثنين في المياه الدولية أثناء قيامهما بأنشطة تضامن إنساني مع فلسطين، لافتا إلى أنه "يجب على وزارة الخارجية أن تتقدم بجميع المطالب ذات الصلة، حتى في العدالة الإسرائيلية. أدعو المحامين الدوليين إلى وضع أنفسهم في خدمة كولومبيا، إلى جانب محامينا".

وأضاف الرئيس الكولومبي: "أشارت هانا أرندت، الفيلسوفة التي حللت الاستبداد، في الخمسينيات من القرن العشرين إلى أن النازيين ما زالوا على قيد الحياة"، مؤكدا أن "إن هتلر لا يزال حياً في السياسة العالمية، وكانت أرندت على حق".

معربا عن أمله في ألا "يتم تخدير الشعوب".

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu.



Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina



Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

وقال أسطول الصمود العالمي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي إيما فورو وأفراد آخرين من طاقم السفينة "ألما".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت عضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، إن الناشطين على متن السفينة "ألما" ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، يجلسون على سطح السفينة تأهبا لاعتراض وشيك من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت فورو، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إن سفن البحرية الإسرائيلية تحاصر السفينة "ألما" الآن وتطالب بإيقاف الأسطول.

وأضافت فورو، في منشور منفصل: "اختطافنا وشيك الآن.. 10 إلى 12 سفينة إسرائيلية تقترب حاليا من أسطولنا، ما تفعله إسرائيل فضيحة.. نحن في صف القانون الدولي".

وقال أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، إنه تم تعطيل الكاميرات بعد أن صعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على متنه السفن، مؤكدا أنه يعمل للتأكد من سلامة وحالة جميع النشطاء المشاركين.

وأشار أسطول الصمود، إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني.

وذكر طاقم السفينة عمر المختار في أسطول الصمود، أن زوارق إسرائيلية تسلط باتجاهه أضواء ساطعة وسط تحليق للمسيرات.

وأكد أسطول الصمود، أن وضع الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول.