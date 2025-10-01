إعلان

عضو بالبرلمان الأوروبي: على الدول التي ترفع سفن أسطول الصمود أعلامها الدفاع عنه

كتب : مصراوي

11:20 م 01/10/2025

سفن أسطول الصمود

وكالات

أكد عضو البرلمان الأوروبي بريندو بينيفاي، الأربعاء، أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة غير قانوني وعمل إجرامي.

وقال بينيفاي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنه كان على المجتمع الدولي توفير الحماية لأسطول الصمود، مؤكدا على أهميته للفت الانتباه إلى الحصار الذي يعانيه قطاع غزة.

وأوضح بينيفاي، أن على الدول التي ترفع سفن أسطول الصمود أعلامها الدفاع عنه، لافتا إلى أن غضب المواطنين الأوروبيين على إسرائيل يتزايد.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي: "اعتراض أسطول الصمود سيزيد غضب الأوروبيين على إسرائيل".

وقال أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، إنه تم تعطيل الكاميرات بعد أن صعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على متنه السفن، مؤكدا أنه يعمل للتأكد من سلامة وحالة جميع النشطاء المشاركين.

وأشار أسطول الصمود، إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني.

وذكر طاقم السفينة عمر المختار في أسطول الصمود، أن زوارق إسرائيلية تسلط باتجاهه أضواء ساطعة وسط تحليق للمسيرات.

وأكد أسطول الصمود، أن وضع الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول.

