إسرائيل مهاجمة أسطول الصمود: يهتم بالاستفزاز وليس المساعدات

وكالات

هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، أسطول الصمود العالمي معتبرا أنه انتهاك لسيادة تل أبيب.

وكتب دانون في منشور على حسابه بمنصة "أكس"، الأربعاء: "لن نسمح لأي حيلة علاقات عامة تقترب من منطقة حرب نشطة بانتهاك سيادتنا. سيتم ترحيل من حاولوا دخول الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني فورًا بعد يوم الغفران في إسرائيل".

وأضاف دانون: "لقد عرضت إسرائيل مرارا وتكرارا سبلا لإيصال المساعدات إلى غزة سلميا، لكن هذا الأسطول لا يهتم بالمساعدات، بل بالاستفزاز فقط".

وقال أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، إنه تم تعطيل الكاميرات بعد أن صعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على متنه السفن، مؤكدا أنه يعمل للتأكد من سلامة وحالة جميع النشطاء المشاركين.

وأشار أسطول الصمود، إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني.

وذكر طاقم السفينة عمر المختار في أسطول الصمود، أن زوارق إسرائيلية تسلط باتجاهه أضواء ساطعة وسط تحليق للمسيرات.

وأكد أسطول الصمود، أن وضع الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول.