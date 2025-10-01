فرنسا تدعو إسرائيل لضمان سلامة نشطاء أسطول الصمود العالمي

وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود العالمي والسماح لهم بالعودة إلى فرنسا في أقرب وقت.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أوضح بارو أنه "قبل مغادرتهم، تم تذكير المشاركين بأنه لا يُنصح رسميا لأي مواطن فرنسي بزيارة المنطقة. وكانت فرنسا أيضا على اتصال منتظم بالسلطات الإسرائيلية حتى يتسنى ذلك".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن "فرق القنصلية العامة الفرنسية في تل أبيب تتواصل مع مواطنينا الفرنسيين المشاركين في الأسطول، وهي على استعداد لضمان الوجود القنصلي الذي يحق لهم الحصول عليه. ويضمن القنصل العام التواصل اليومي مع عائلاتهم. أحيي احترافيتهم وعملهم".

ودعا بارو، المشاركين في الأسطول إلى تسليم المساعدات الإنسانية التي يحملونها إلى المنظمات الإنسانية المتواجدة في غزة حتى يتم تسليمها هناك بشكل آمن.

وقال أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، إنه تم تعطيل الكاميرات بعد أن صعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على متنه السفن، مؤكدا أنه يعمل للتأكد من سلامة وحالة جميع النشطاء المشاركين.

وأشار أسطول الصمود، إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني.

وذكر طاقم السفينة عمر المختار في أسطول الصمود، أن زوارق إسرائيلية تسلط باتجاهه أضواء ساطعة وسط تحليق للمسيرات.

وأكد أسطول الصمود، أن وضع الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول.