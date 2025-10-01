وكالات

قالت عضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، الأربعاء، إن الناشطين على متن السفينة "ألما" ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، يجلسون على سطح السفينة تأهبا لاعتراض وشيك من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت فورو، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إن سفن البحرية الإسرائيلية تحاصر السفينة "ألما" الآن وتطالب بإيقاف الأسطول.

L’équipage de l’Alma est actuellement assis en cercle sur le pont, dans l’attente d’une interception imminente. pic.twitter.com/OBSqhm3V5P — Emma Fourreau (@emma_frr) October 1, 2025

وأضافت فورو، في منشور منفصل: "اختطافنا وشيك الآن.. 10 إلى 12 سفينة إسرائيلية تقترب حاليا من أسطولنا، ما تفعله إسرائيل فضيحة.. نحن في صف القانون الدولي".

Notre kidnapping est imminent : 10 à 12 navires s’approchent actuellement de notre flottille. Ce que fait Israël est un scandale. Nous sommes du côté du droit international. Bloquez tout. pic.twitter.com/K36X59YG8J — Emma Fourreau (@emma_frr) October 1, 2025

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن قائد السفينة ألما قال للبحرية الإسرائيلية إنه سيتجاهل تحذيراتها.

وذكر مراسل قناة "الجزيرة" على متن أسطول الصمود، أن الأسطول قرر مواصلة رحلته إلى غزة حتى في حال اعتراض القوات الإسرائيلية بعض سفنه، مشيرا إلى أن مسيرات مجهولة الهوية تحلق فوق سفن أسطول الصمود.

وأعلن أسطول الصمود، رصد أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية على بعد 3 أميال بحرية من موقعه على أجهزة الرادار، مضيفا "ماضون في طريقنا إلى غزة وإبحارنا باتجاه القطاع قانوني".

وأشار أسطول الصمود، إلى أنه أعلن حالة الطوارئ ويتوقع أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة، موضحا أن البحرية الإسرائيلية أبلغته أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة وأنها ستعتقل المشاركين.