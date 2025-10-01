العفو الدولية تطالب "فيفا" و"يويفا" بتعليق عضوية إسرائيل

لندن - (د ب أ)

طالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعليق عضوية إسرائيل، ومنعها من المشاركة في المسابقات الدولية.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المنظمة قالت في بيان إن مشاركة ستة فرق من مستوطنات الضفة الغربية في الدوريات الإسرائيلية تعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولوائح "فيفا".

من جانبها، قالت أجنيس كالامارد الأمينة العامة للمنظمة "بينما يستعد منتخب إسرائيل لمباراتي النرويج وإيطاليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت "لقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي من بين أكثر من 65 ألف شخص في هجمات شرسة من أجل التدمير الشامل وإجبار مواطني غزة على الهجرة، بخلاف تجويع المدنيين".

تابعت "من المؤسف أن يسمح الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لأندية المستوطنات بمواصلة اللعب في دورياته المحلية، وتجاهل كل التحذيرات على مدار أكثر من عقد".

واختتمت بيانها "كرة القدم لا تمارس في أماكن خالية ومهجورة، لذا يجب على يويفا وفيفا تحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، والتدخل بضرورة منع الفرق والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات القارية والدولية حتى يعلق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مشاركة جميع أندية المستوطنات غير القانونية".