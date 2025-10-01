إعلان

وزير الخارجية: إدارة قطاع غزة ستكون مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم

كتب : مصراوي

03:43 م 01/10/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن رؤية القاهرة لحل الأزمة في غزة تقوم أولاً على الوقف الفوري للأعمال العدائية وعمليات الإبادة، مع ضمان حماية المدنيين وسلامتهم.

وأوضح عبد العاطي في تصريحات لقناة "العربية" / "الحدث"، أن التحركات الدبلوماسية الجارية تركز على وضع ترتيبات انتقالية بعد وقف إطلاق النار، مشدداً على أن إدارة قطاع غزة ستكون مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم، من دون أي تدخل خارجي مباشر في شؤونهم الداخلية.

وفي ما يتعلق بحركة "حماس"، شدد الوزير على أن مصيرها يقرره الفلسطينيون وحدهم، مضيفاً أن النقاشات الحالية تتناول تشكيل لجنة انتقالية لإدارة القطاع من دون مشاركة الحركة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية واستقرار الأوضاع.

وأشار عبد العاطي إلى أن دور القاهرة سيكون داعماً لتلك اللجنة ثم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أهمية البناء على العناصر الإيجابية الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بـ توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز فرص السلام والاستقرار.

كما جدد الوزير التأكيد على أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن معبر رفح سيظل مفتوحاً لإيصال المساعدات الإنسانية فقط، وليس للتهجير القسري.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد طرح مساء أول أمس الاثنين، خطة من 20 بنداً لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في غزة، تتضمن آلية لإعادة إعمار القطاع وخارطة طريق تقود في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية.

بدر عبد العاطي فلسطين غزة

