أصوات انفجارات في مدينة ميونيخ الألمانية وانتشار كثيف للشرطة

كتب : مصراوي

08:49 ص 01/10/2025

الشرطة الالمانية

وكالات

انتشرت الشرطة ورجال الإطفاء بأعداد كبيرة على طول طريق ليرشيناور شتراسه الرئيسي في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الأربعاء، وسط غموض يلف الأسباب.

أكد متحدث باسم الشرطة الألمانية، ألا مخاطر على المواطنين وسكان المدينة الشهيرة بمهرجان أكتوبر.

أضاف المتحدث، أن الطريق قد أُغلق على نطاق واسع بسبب عمليات الشرطة ورجال الإطفاء المكثفة.

في حين سمع دوي انفجارات وإطلاق نار، وعُثر على جثة واحدة، وأصيب شخص واحد بجروح ناجمة عن طلقات نارية، وفقا لما ذكرته العربية.

