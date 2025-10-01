وكالات

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر مطلع قوله إن مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعًا مع وفد حركة "حماس" المفاوض، لمناقشة المقترح الأمريكي الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الجزيرة"، أن وفد حماس أبدى خلال الاجتماع استعدادًا للتعامل مع المقترح الأمريكي بمسؤولية عالية، مشيرًا إلى أن الحركة ستقوم بدراسة الخطة بشكل معمق قبل إصدار موقفها النهائي.

وأضاف المصدر أن الوفد أكد عزمه تقديم رد رسمي في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب استكمال مشاوراته الداخلية مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار نقاشات فنية جارية تهدف إلى بلورة موقف نهائي من الخطة الأمريكية، في ظل المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن واشنطن مستعدة لبحث طلبات توضيح أو تعديل محددة لحماس لكنها لن تفتح الخطة بأكملها للمناقشة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن أي تعديل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة يعني رفضها.

ونقلت القناة 15 العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي ليست للتفاوض بل للموافقة أو الرفض.