"أيقونة هوليود".. الحرائق تلتهم أحياء كاليفورنيا وتهجر آلاف الأمريكيين (صور- فيديو)

القاهرة- مصراوي:

استمرت حرائق الغابات الشديدة في الاشتعال اليوم الخميس، في منطقة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وتدمير ما يقرب من 2000 مبنى>

وجراء الحرائق ألغى الرئيس الأمريكي زيارته المقررة إلى إيطاليا، لمتابعة التطورات، فضلًا عن أنه أعلن كاليفورنيا منطقة منكوبة.

the wind in LA is INSANE rn… pic.twitter.com/T5GU8z1FEh — juju 💰 (@ayeejuju) January 9, 2025

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في بيان اليوم الخميس - إلى أن بايدن ألغى زيارته بعد العودة من (لوس أنجلوس) حيث التقى في وقت سابق مع فرق الشرطة والإطفاء والطوارئ التي تكافح الحرائق التاريخية في المنطقة.

وأضافت كارين جان بيير: "إن بايدن كان قد وافق على إعلان حالة كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا، وقرر البقاء في الولايات المتحدة لتوجيه الاستجابة الفيدرالية للأزمة خلال الأيام المقبلة".

وخرجت الحرائق عن السيطرة، فامتدت إلى تلال هوليوود هيلز "أيقونة هوليود" لصناعة السينما، إذ انتشرت النيران بسرعة كبيرة عبر المنازل والمحلات التجارية، بينما فر السكان من الأودية المليئة بالدخان والأحياء الخلابة التي تضم العديد من المشاهير.

#عاجل‼️🚨



منطقة هوليوود هيلز في لوس انجلوس ومقر أثرياء العالم من النجوم والممثلين ومصنع السينما العالمية يفرون منها بعد تطويق النيران لبعض المواقع المطله عليها وسط مخاوف من اجتياح شامل للمدينة مع ازدياد الرياح التي تنقل النار



🔥🇺🇸🇺🇸🔥 pic.twitter.com/VepURfNeYM — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 9, 2025

وتم إصدار أوامر إخلاء لنحو 130 ألف شخص، إذ استهلكت الحرائق مساحة إجمالية تبلغ حوالي 42 ميلاً مربعاً - أي ما يقرب من حجم مدينة سان فرانسيسكو بأكملها.

وتسببت الحرائق في دمار هائل، وأجبر السكان على الفرار من منازلهم وسط النيران العاتية والرياح القوية وسحب الدخان الكثيف.

وبدأت النيران في التوهج مساء الثلاثاء، بالقرب من محمية طبيعية في التلال الداخلية شمال شرق المدينة، بينما اجتاحت حرائق أخرى حي "باسيفيك باليسيدس" في لوس أنجلوس بعد ساعات من اندلاعها.

واندلع حريق ثالث في الساعة 10:30 مساءً في منطقة "سيلمار" الشمالية، مما دفع السلطات لإجلاء السكان. ولا تزال أسباب الحرائق الثلاثة قيد التحقيق.

وقال مسؤولو الإطفاء في جنوب كاليفورنيا إن السبب لا يزال قيد التحقيق، فقد تعاملت المنطقة مع الرياح العاتية وانخفاض الرطوبة.

🔥🔥خطيرررررررر🔥🔥



مئات الآلاف من السكان يخلون منازلهم في هوليوود الأمريكية حيث يقع مقر السينما العالمية pic.twitter.com/I76woqOACB — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 9, 2025

واستمرت الرياح يوم الأربعاء، ولفترة من الوقت، جعلت من الخطر للغاية على الطائرات مهاجمة الحرائق من السماء - مما أعاق جهودهم بشكل أكبر.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الرياح خففت بعض الشيء، اليوم الخميس لكن من المتوقع أن تعود يوم الجمعة.

ومن جانبها قالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس إن "هذه العاصفة النارية هي العاصفة الكبرى"، وأن العمليات الجوية تعمل على إخماد النيران، وحذرت من أنهم ما زالوا يواجهون "رياحًا غير منتظمة".