"أيقونة هوليود".. الحرائق تلتهم أحياء كاليفورنيا وتهجر آلاف الأمريكيين (صور- فيديو)

القاهرة- مصراوي:

استمرت حرائق الغابات الشديدة في الاشتعال اليوم الخميس، في منطقة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وتدمير ما يقرب من 2000 مبنى>

وجراء الحرائق ألغى الرئيس الأمريكي زيارته المقررة إلى إيطاليا، لمتابعة التطورات، فضلًا عن أنه أعلن كاليفورنيا منطقة منكوبة.

the wind in LA is INSANE rn… pic.twitter.com/T5GU8z1FEh