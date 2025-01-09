أمريكا تؤكد دعمها لجهود جواتيمالا في تعزيز الديمقراطية ومعالجة الهجرة غير النظامية

واشنطن- (أ ش أ)

أكدت الولايات المتحدة، دعمها لجهود جواتيمالا في تعزيز الديمقراطية ومعالجة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك، حسبما نشر البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس جواتيمالا برناردو أريفالو، أعربت خلاله عن شكرها لشراكتهما الثنائية.

وناقش الطرفان التقدم المحرز في معالجة الهجرة غير النظامية من خلال استراتيجية معالجة الجذور التي تتبناها إدارة بايدن-هاريس، ومن خلال مبادرة "أمريكا الوسطى إلى الأمام"، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة هاريس.

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي، إلى أن المبادرة ساهمت في خفض الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة من خلال جذب استثمارات تجاوزت 5.2 مليار دولار من القطاع الخاص، وخلق فرص اقتصادية في شمال أمريكا الوسطى.

وأكدت هاريس، التزامها بدعم الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وحماية حقوق العمال وحقوق الإنسان والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، باعتبارها عناصر أساسية لمعالجة الهجرة غير النظامية.

كما رحبت بالجهود المستمرة التي يبذلها أريفالو وإدارته لدعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في جواتيمالا.