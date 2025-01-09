مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إذا لم تُحل أزمة الأسرى بالدبلوماسية فستكون هناك عواقب وخيمة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة هو الأمر الأكثر أهمية لترامب قبل توليه لمنصبه.

وأشار ويتكوف إلى أن ترامب أمره بممارسة أقصى قدر من الضغط للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي المنتخب يفضل الحل الدبلوماسي ولكن إذا لم يحدث ذلك ستكون هناك عواقب وخيمة.

وأوضح ويتكوف، أمس الأول الثلاثاء، أن حماس وإسرائيل تقومان بعمل جيد في العاصمة القطرية الدوحة بشأن محادثات الأسرى بغزة، مشيرا إلى أنه سيتوجه للعاصمة القطرية غدا.

ولفت ويتكوف إلى أنه يعتقد أن الرئيس ترمب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات.