"يمكننا اللعب".. مواجهة ساخرة بين رئيسة المكسيك وترامب بسبب تصريحاته

القاهرة- مصراوي

في رد ساخر على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشارت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إلى أنها أيضًا يمكنها اللعب بلعبة إعادة التسمية الإقليمية.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبّخت شينباوم ترامب بسبب مزاعمه بأن المكسيك تُدار من قِبل عصابات المخدرات، واقترحت مازحة إعادة تسمية خليج المكسيك، الذي احتفظ بهذا الاسم منذ القرن السابع عشر، إلى خليج أمريكا.

وعرضت شينباوم خريطة ضخمة لأمريكا الشمالية تعود إلى عام 1607، حيث كانت القارة تُعرف باسم "أمريكا المكسيكية". وأردفت قائلة بابتسامة: "لماذا لا نسميها أمريكا المكسيكية؟ يبدو الاسم جميلًا، أليس كذلك؟"

NEW: Mexican President Claudia Sheinbaum responds to Trump’s proposal to rename the Gulf of Mexico, referencing a 17th-century map of Greater Mexico:

“We’ll call it América Mexicana. Sounds nice, doesn’t it?”pic.twitter.com/we6yt8Qwla

— Clash Report (@clashreport) January 8, 2025