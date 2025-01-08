لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"يمكننا اللعب".. مواجهة ساخرة بين رئيسة المكسيك وترامب بسبب تصريحاته

10:35 م الأربعاء 08 يناير 2025

صورة الغلاف ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

في رد ساخر على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشارت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إلى أنها أيضًا يمكنها اللعب بلعبة إعادة التسمية الإقليمية.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبّخت شينباوم ترامب بسبب مزاعمه بأن المكسيك تُدار من قِبل عصابات المخدرات، واقترحت مازحة إعادة تسمية خليج المكسيك، الذي احتفظ بهذا الاسم منذ القرن السابع عشر، إلى خليج أمريكا.

وعرضت شينباوم خريطة ضخمة لأمريكا الشمالية تعود إلى عام 1607، حيث كانت القارة تُعرف باسم "أمريكا المكسيكية". وأردفت قائلة بابتسامة: "لماذا لا نسميها أمريكا المكسيكية؟ يبدو الاسم جميلًا، أليس كذلك؟"

بدأت المواجهة الكلامية بين شينباوم، أول رئيسة مكسيكية تولت المنصب في أكتوبر الماضي، وترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، بعد اقتراح الأخير فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية. وقد تعهدت شينباوم بالرد بالمثل إذا تم تنفيذ هذا الإجراء.

كما هدد ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المكسيك، بغض النظر عن جنسياتهم. وعلى الرغم من تحفظ شينباوم في البداية، إلا أنها أكدت لاحقًا استعداد المكسيك لقبول المرحلين، مع الاحتفاظ بحقها في فرض قيود على جنسيات معينة. وأشارت أيضًا إلى أن المكسيك قد تطالب بتعويضات في هذا الشأن.

صورة 1

وأعربت شينباوم عن استيائها من تصريح ترامب الذي زعم أن المكسيك "تُدار من قِبل الكارتلات"، ووصفت هذه المعلومات بأنها مضللة. وفي تصريح لها، أكدت استعدادها للعمل مع البيت الأبيض في عهد ترامب، ولكن دون المساس بسيادة المكسيك.وقالت:"في المكسيك، يحكم الناس. و سنتعاون مع حكومة الرئيس ترامب، ولكن مع الدفاع الكامل عن سيادتنا كدولة حرة ومستقلة".

بينما كانت نبرة شينباوم مازحة في اقتراحها إعادة تسمية أمريكا الشمالية بـ"أمريكا المكسيكية"، فإن عالم السياسة الأمريكية أخذ تصريحات ترامب بشأن إعادة تسمية خليج المكسيك على محمل الجد.

وصرّح ترامب قائلاً: "سنغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. إنه اسم جميل يُعبر عن الكثير من الأراضي". وفي استجابة سريعة، أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين عن نيتها تقديم تشريع لتغيير اسم الخليج رسميًا. وذكرت مصادر لصحيفة واشنطن إكزامينر أن هناك اهتمامًا واسعًا بين المشرعين الأمريكيين لدعم مشروع القانون.

ترامب رئيسة المكسيك خليج المكسيك تصريحات ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل