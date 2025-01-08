"يمكننا اللعب".. مواجهة ساخرة بين رئيسة المكسيك وترامب بسبب تصريحاته

القاهرة- مصراوي

في رد ساخر على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشارت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إلى أنها أيضًا يمكنها اللعب بلعبة إعادة التسمية الإقليمية.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبّخت شينباوم ترامب بسبب مزاعمه بأن المكسيك تُدار من قِبل عصابات المخدرات، واقترحت مازحة إعادة تسمية خليج المكسيك، الذي احتفظ بهذا الاسم منذ القرن السابع عشر، إلى خليج أمريكا.

وعرضت شينباوم خريطة ضخمة لأمريكا الشمالية تعود إلى عام 1607، حيث كانت القارة تُعرف باسم "أمريكا المكسيكية". وأردفت قائلة بابتسامة: "لماذا لا نسميها أمريكا المكسيكية؟ يبدو الاسم جميلًا، أليس كذلك؟"

NEW: Mexican President Claudia Sheinbaum responds to Trump’s proposal to rename the Gulf of Mexico, referencing a 17th-century map of Greater Mexico: “We’ll call it América Mexicana. Sounds nice, doesn’t it?”pic.twitter.com/we6yt8Qwla — Clash Report (@clashreport) January 8, 2025

بدأت المواجهة الكلامية بين شينباوم، أول رئيسة مكسيكية تولت المنصب في أكتوبر الماضي، وترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، بعد اقتراح الأخير فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية. وقد تعهدت شينباوم بالرد بالمثل إذا تم تنفيذ هذا الإجراء.

كما هدد ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المكسيك، بغض النظر عن جنسياتهم. وعلى الرغم من تحفظ شينباوم في البداية، إلا أنها أكدت لاحقًا استعداد المكسيك لقبول المرحلين، مع الاحتفاظ بحقها في فرض قيود على جنسيات معينة. وأشارت أيضًا إلى أن المكسيك قد تطالب بتعويضات في هذا الشأن.

وأعربت شينباوم عن استيائها من تصريح ترامب الذي زعم أن المكسيك "تُدار من قِبل الكارتلات"، ووصفت هذه المعلومات بأنها مضللة. وفي تصريح لها، أكدت استعدادها للعمل مع البيت الأبيض في عهد ترامب، ولكن دون المساس بسيادة المكسيك.وقالت:"في المكسيك، يحكم الناس. و سنتعاون مع حكومة الرئيس ترامب، ولكن مع الدفاع الكامل عن سيادتنا كدولة حرة ومستقلة".

بينما كانت نبرة شينباوم مازحة في اقتراحها إعادة تسمية أمريكا الشمالية بـ"أمريكا المكسيكية"، فإن عالم السياسة الأمريكية أخذ تصريحات ترامب بشأن إعادة تسمية خليج المكسيك على محمل الجد.

وصرّح ترامب قائلاً: "سنغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. إنه اسم جميل يُعبر عن الكثير من الأراضي". وفي استجابة سريعة، أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين عن نيتها تقديم تشريع لتغيير اسم الخليج رسميًا. وذكرت مصادر لصحيفة واشنطن إكزامينر أن هناك اهتمامًا واسعًا بين المشرعين الأمريكيين لدعم مشروع القانون.