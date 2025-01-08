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هجوم إرهابي وسماع إطلاق نار قرب مقر الرئاسة.. ماذا يحدث بالعاصمة التشادية؟

10:38 م الأربعاء 08 يناير 2025

رئيس تشاد محمد إدريس ديبي

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وكالات

قال مصدر مقرب من رئيس تشاد، إن الوضع في العاصمة تحت السيطرة بعد صد هجوم لـ "بوكو حرام"، حسبما أعلنت العربية/الحدث في نبأ عاجل لها.

ودوت أصوات إطلاق رصاص مساء الأربعاء، قرب مقر الرئاسية التشادية في وسط العاصمة نجامينا، وفق تقارير إعلامية.

وتأتي التطورات المحتملة في وقت يترقب فيه التشاديون إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في 15 يناير الجاري، وهو استحقاق يمثل اختبارا للديمقراطية في منطقة أفريقية متقلبة.

أما خارجيا، فتلقي الانقلابات العسكرية التي عرفتها دول المنطقة بظلالها على تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا ويتجاوز عدد سكانها 19 مليون نسمة.

رئيس تشاد هجوم إرهابي قرب الرئاسة التشادية هجوم لبوكو حرام مقر الرئاسية التشادية
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