الأمم المتحدة: 65% من غزة أصبحت مناطق محظورة أو خاضعة لأوامر إخلاء

وكالات

كشفت خريطة أصدرتها الأمم المتحدة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 65% من قطاع غزة بات يصنَّف كمناطق "ممنوعة" أو خاضعة لأوامر إخلاء، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وخروج مساحات واسعة من القطاع عن نطاق السكن الآمن.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تسببت في تدمير البنية التحتية وتهجير مئات الآلاف من السكان، وسط تحذيرات دولية من تداعيات الكارثة على المدنيين ونظام الإغاثة داخل القطاع المحاصر.