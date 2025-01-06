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العاهل السعودي وولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد

02:22 م الإثنين 06 يناير 2025

الملك سلمان بن عبدالعزيز

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وكالات

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية ومواساة، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وفاة الأميرة ماجدة رعد.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله، زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما جاء في برقية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتوفيت الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد، 3 يناير 2025 عن عمر يناهز 82 عاما.

وأعلن الديوان الملكي الأردني وفاة الأميرة ماجدة رعد والحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام بأمر من الملك عبدالله الثاني، الذي شارك في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في الأضرحة الملكية.

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