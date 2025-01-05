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وزير الخارجية يتوجه إلى عمان في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي

07:20 م الأحد 05 يناير 2025

بدر عبد العاطي

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وكالات

توجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عُمان في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين في عُمان، كما سيشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني.

وتتضمن الزيارة أيضًا لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان، ويختتم الزيارة بحضور قداس عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية مسقط عُمان ملتقى رجال الأعمال المصري العماني عيد الميلاد المجيد
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