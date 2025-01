ثوران بركان جبل مارابي في إندويسيا (فيديو)

(وكالات)

شهد جبل مارابي، وهو البركان الأكثر نشاطًا في إندونيسيا، ثورانًا جديدًا، حيث أطلق عمودًا ضخمًا من الرماد البركاني بارتفاع 1000 متر نحو السماء.

وأعلن مركز مراقبة البراكين في غرب سومطرة تسجيل الثوران عند الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدًا في بيان رسمي أن العمود البركاني كان كثيفًا وذا لون رمادي، وامتد نحو الشمال والشمال الشرقي.

🇮🇩🌋Indonesia's most active volcano erupts again



Merapi Volcano, at a height of 2,910 meters, is considered one of the most active in the country.



Its eruption in 2010 killed 300 people. Its deadliest eruption was in 1930, taking 1,300 victims.



SputnikInt pic.twitter.com/rWGjcPOEVp