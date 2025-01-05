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ثوران بركان جبل مارابي في إندويسيا (فيديو)

11:40 ص الأحد 05 يناير 2025

ثوران بركان

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(وكالات)

شهد جبل مارابي، وهو البركان الأكثر نشاطًا في إندونيسيا، ثورانًا جديدًا، حيث أطلق عمودًا ضخمًا من الرماد البركاني بارتفاع 1000 متر نحو السماء.

وأعلن مركز مراقبة البراكين في غرب سومطرة تسجيل الثوران عند الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدًا في بيان رسمي أن العمود البركاني كان كثيفًا وذا لون رمادي، وامتد نحو الشمال والشمال الشرقي.

وأشار البيان إلى أن الثوران تم تسجيله بأقصى سعة على جهاز رصد الزلازل بلغت 30.3 مليمتر، واستمر لمدة دقيقة و40 ثانية.

وأكد المركز أن البركان لا يزال في حالة تأهب قصوى، محذرًا من احتمالات نشاطات بركانية إضافية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، دعت السلطات السكان المحليين والسياح والمتسلقين إلى الابتعاد عن محيط البركان ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من الفوهة.

كما طالبت باستخدام أقنعة الوجه لتجنب استنشاق الرماد البركاني، الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية في الجهاز التنفسي.

ولم تقتصر التحذيرات على السكان القريبين من الفوهة حيث نصحت السلطات أيضًا القاطنين في المناطق المرتفعة على ضفاف الأنهار المتدفقة من قمة البركان بالحذر من خطر تدفق الحمم البركانية الباردة، التي يمكن أن تتسبب في كوارث إضافية.

ثوران بركان جبل مارابي إندويسيا
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