تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي

نيودلهي - (د ب أ)

تأجلت أكثر من 100 رحلة جوية، في مطار دلهي اليوم الأحد، بسبب الظروف المناخية السيئة.

وذكر مسؤول أنه لم يتم تحويل أو إلغاء أي رحلات حتى الآن.

وأثرت ظروف انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف على عمليات الطيران لمدة ثلاثة أيام الآن، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول "مازالت الإجراءات بسبب انخفاض الرؤية جارية في مطار دلهي".