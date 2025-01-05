لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي

12:03 م الأحد 05 يناير 2025

مطار دلهي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي - (د ب أ)

تأجلت أكثر من 100 رحلة جوية، في مطار دلهي اليوم الأحد، بسبب الظروف المناخية السيئة.

وذكر مسؤول أنه لم يتم تحويل أو إلغاء أي رحلات حتى الآن.

وأثرت ظروف انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف على عمليات الطيران لمدة ثلاثة أيام الآن، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول "مازالت الإجراءات بسبب انخفاض الرؤية جارية في مطار دلهي".

رحلة جوية مطار دلهي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فرار جندي إسرائيلي من البرازيل بعد صدور أمر توقيف بحقه

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟