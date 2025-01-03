الصحة العالمية: يجب على إسرائيل السماح بمغادرة المزيد من المرضى والجرحى لقطاع غزة

جنيف- (أ ب)

قال مدير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الخميس إن إسرائيل لا تزال تسمح فقط بمرور عدد قليل جدا من المرضى والجرحى في قطاع غزة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة.

ووفقا لبيان صادر عن مدير منظمة الصحة العالمية فقد تم إجلاء ما لا يقل عن 5383 مريضا بمساعدة منظمة الصحة العالمية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينما لا يزال أكثر من 12 ألف فلسطيني ينتظرون مغادرة غزة.

وأشار تيدروس إلى أن وتيرة الإجلاء انخفضت بشكل حاد بعد إغلاق معبر رفح في مايو عندما استولت عليه القوات الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين غادر غزة 436 مريضا فقط.

وقال:"على هذا النحو، سيستغرق الأمر من 5 إلى 10 سنوات لإجلاء جميع هؤلاء المرضى الذين هم في حالة حرجة، بما في ذلك آلاف الأطفال". وأضاف: "وفي هذه الأثناء، تتدهور حالتهم الصحية ويموت البعض منهم".

ودعا تيدروس إسرائيل إلى زيادة معدل الموافقات على عمليات الإجلاء الطبي، بما في ذلك عدم رفض الحالات المرضية للأطفال، والسماح باستخدام جميع الممرات والمعابر الحدودية الممكنة. وتسيطر إسرائيل على جميع نقاط الدخول والخروج من غزة.





