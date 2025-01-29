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ترامب يأمر المدارس بالتوقف عن تدريس ما يصفه بـ "النظرية العرقية النقدية"

11:51 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن - (أ ب)

أمر الرئيس دونالد ترامب مدارس الولايات المتحدة بالتوقف عن تدريس ما يعتبره "النظرية العرقية النقدية" ومواد أخرى تتعلق بالعرق والجنسانية وإلا سوف تتعرض لخطر فقدان تمويلها الاتحادي.

وتدعو خطة منفصلة تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ خطوات عنيفة لمكافحة معاداة السامية في الجامعات، متعهدا بملاحقة المخالفين وإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين الذين يتبين أنهم "متعاطفون مع حماس".

وتم إيجاز الخطتين في أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب اليوم، وتهدف الإجراءات إلى الوفاء ببعض التعهدات الرئيسية التي أدلى بها الرئيس الجمهوري في حملته الانتخابية بشأن التعليم، رغم أن مدى سلطته في تطبيق المقترحات لم يتضح.

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